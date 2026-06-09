Сборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке

Игроки и тренеры сборной Узбекистана столкнулись с неприятными процедурами в преддверии товарищеского матча с Нидерландами (1:2).
Когда они прибыли на игру, полиция Нью-Йорка устроила всей узбекской делегации строгий досмотр прямо возле автобуса.
Полицейские использовали металлодетекторы и служебных собак. Во время проверки вещи футболистов лежали просто на земле.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.
Источник: «Бомбардир»