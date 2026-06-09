Сборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке

Игроки и тренеры сборной Узбекистана столкнулись с неприятными процедурами в преддверии товарищеского матча с Нидерландами (1:2).

Когда они прибыли на игру, полиция Нью-Йорка устроила всей узбекской делегации строгий досмотр прямо возле автобуса.

Полицейские использовали металлодетекторы и служебных собак. Во время проверки вещи футболистов лежали просто на земле.