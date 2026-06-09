Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке

Сегодня, 01:20
2

Игроки и тренеры сборной Узбекистана столкнулись с неприятными процедурами в преддверии товарищеского матча с Нидерландами (1:2).

Когда они прибыли на игру, полиция Нью-Йорка устроила всей узбекской делегации строгий досмотр прямо возле автобуса.

Полицейские использовали металлодетекторы и служебных собак. Во время проверки вещи футболистов лежали просто на земле.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Еще по теме:
Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами 1
Определена вероятность выигрыша Узбекистаном группы на ЧМ-2026 3
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия 1
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Узбекистан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1780959379
Видимо что-то с репутацией !... Ну или был "знак"!)))...
Ответить
рылы
1780959418
пц, позорище.
Ответить
Главные новости
Побег Юрана из Хабаровска, вариант для Дзюбы в РПЛ, новый тренер «Акрона» и другие новости
01:54
Аленичев посоветовал «Спартаку» усилить четыре позиции и продать легионера
01:29
1
ВидеоСборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке
01:20
2
Онопко назвал игрока сборной России с потенциалом стать футболистом мирового уровня
00:25
Стала известна позиция «Крыльев Советов» по подписанию Дзюбы
00:04
Товарищеский матч. Узбекистан на 97-й минуте упустил ничью с Нидерландами
Вчера, 23:52
1
Топ-3 лучших футболистов в истории России по версии Аленичева
Вчера, 23:38
1
«Панатинаикос» хочет усилиться российским вратарем
Вчера, 22:48
Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина
Вчера, 22:39
5
Аленичев – об игре «Зенита»: «Смотреть просто невозможно»
Вчера, 22:31
2
Все новости
Все новости
Участник финала Лиги чемпионов пропустит ЧМ-2026
Вчера, 21:21
1
Глушаков двумя словами охарактеризовал возвращение Неймара в сборную Бразилии перед ЧМ-2026
Вчера, 19:58
США не пустили лучшего судью Африки для работы на ЧМ-2026
Вчера, 19:00
11
Варианты состава сборной России на ЧМ-2026
Вчера, 16:27
2
Названа главная звезда ЧМ-2026
Вчера, 10:08
1
Мостовой сообщил, за кого будет болеть на ЧМ-2026
Вчера, 09:43
Информация о состоянии Месси за 3 дня до старта ЧМ-2026
Вчера, 08:46
1
ФотоОпределена лига с наибольшим представительством на ЧМ-2026
7 июня
1
Анчелотти изменил заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026
7 июня
2
Ямаль дал обещание на случай победы Испании на ЧМ-2026
7 июня
6
ВидеоЕще одна модель обклеила обнаженное тело стикерами с игроками ЧМ-2026
7 июня
4
Канчельскис вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026
7 июня
Кержаков спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
7 июня
Дзюба раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026
7 июня
ВидеоПрическа Неймара к ЧМ-2026
7 июня
2
Запасные на ЧМ-2026 смогут смотреть матчи не со скамейки
7 июня
4
3 фаворита ЧМ-2026 по версии Радимова
7 июня
6
Мбаппе получил травму перед ЧМ-2026
7 июня
Ряд представителей сборной Ирана не получили американские визы
7 июня
6
Назван самый высокий участник ЧМ-2026
7 июня
2
Определена вероятность выигрыша Узбекистаном группы на ЧМ-2026
7 июня
3
Дерзкое заявление Дешама перед ЧМ-2026
6 июня
2
Топ-5 бомбардиров чемпионата мира
6 июня
4
Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
6 июня
5
ФИФА разъяснила, могут ли фанаты брать с собой воду на матчи ЧМ-2026
6 июня
Игрок Аргентины пропустит весь ЧМ-2026 из-за травмы
6 июня
ВидеоНеймар показал трусы с изображением Месси
6 июня
1
Зырянов назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026
6 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 