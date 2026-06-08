Бевеев удивил выбором фаворита ЧМ-2026

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев ответил, кого он считает главным претендентом на победу на предстоящем чемпионате мира.
«Мой фаворит – Япония», – сказал Бевеев.
Японцы на групповом этапе сыграют с Нидерландами, Тунисом и Швецией.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: Sport24