Бевеев удивил выбором фаворита ЧМ-2026

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев ответил, кого он считает главным претендентом на победу на предстоящем чемпионате мира.

«Мой фаворит – Япония», – сказал Бевеев.

Японцы на групповом этапе сыграют с Нидерландами, Тунисом и Швецией.