Гурцкая объяснил, почему Тюкавин не перейдет в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая не верит в трансфер Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

– Зачем ему в «Зенит» идти? Чтобы что случилось? Чтобы медальку выиграть?

– Конечно. Чемпионом стать.

– Уверен, что он будет пытаться это с «Динамо» сделать. Это вопрос того, что ты приходишь в команду, где и без тебя были чемпионами. Ты попал в поезд, который все равно придет первым.

А другое дело – если он выведет «Динамо» в чемпионы, эта медаль будет иметь для него десятикратное значение.