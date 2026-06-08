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Гурцкая объяснил, почему Тюкавин не перейдет в «Зенит»

Сегодня, 21:40

Футбольный агент Тимур Гурцкая не верит в трансфер Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

– Зачем ему в «Зенит» идти? Чтобы что случилось? Чтобы медальку выиграть?

– Конечно. Чемпионом стать.

– Уверен, что он будет пытаться это с «Динамо» сделать. Это вопрос того, что ты приходишь в команду, где и без тебя были чемпионами. Ты попал в поезд, который все равно придет первым.

А другое дело – если он выведет «Динамо» в чемпионы, эта медаль будет иметь для него десятикратное значение.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Гурцкая Тимур
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