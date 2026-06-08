Глушаков пошутил о зарплате Барко в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не дал бы полузащитнику красно-белых Эсекьелю Барко оклад в размере 4 миллионов евро в год.

– Мне интересно то, что с Барко сейчас произойдeт. Подпишет он [контракт] или не подпишет.

– Ты был бы спортивным директором, подписывал?

– Ну, я думаю, да. Но, мне кажется, Барко почему-то не хочет.

– Дал бы 4 миллиона евро?

– 4 миллиона – нет, это очень много. Нет, я бы дал ему четыре. Два себе, два ему (смеется).