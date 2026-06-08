Глушаков пошутил о зарплате Барко в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не дал бы полузащитнику красно-белых Эсекьелю Барко оклад в размере 4 миллионов евро в год.
– Мне интересно то, что с Барко сейчас произойдeт. Подпишет он [контракт] или не подпишет.
– Ты был бы спортивным директором, подписывал?
– Ну, я думаю, да. Но, мне кажется, Барко почему-то не хочет.
– Дал бы 4 миллиона евро?
– 4 миллиона – нет, это очень много. Нет, я бы дал ему четыре. Два себе, два ему (смеется).
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
- Сообщалось, что аргентинец хочет уйти в «Индепендьенте».
Источник: «Коммент.Шоу»