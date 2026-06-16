Глушаков сказал, чего не хватило сборной Испании, чтобы победить Кабо-Верде

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 между Испанией и Кабо-Верде (0:0).

– Футболисты Кабо‑Верде «зарылись», «окопались» хорошо (смеется). У испанцев в принципе были моменты.

Сборная Испании потихоньку вкатывается. Как раз сейчас проанализируют, как им дальше играть. Думаю, Ямаль в следующей игре выйдет и поможет сборной Испании.

Наверное, испанцам где‑то не хватило индивидуальных качеств игроков, чтобы забить мячи. Когда команда садится в глухую оборону, очень сложно взламывать эту оборону. Такие матчи бывают.

– Как считаете, Кабо‑Верде может выйти из группы?

– У всех есть шансы. Возможно, прошедший матч хорошо их взбодрит и команда попрет. Бывает, что футболисты вдохновляются такими матчами. В общем, у всех есть шансы.

– Возинья, 40‑летний вратарь Кабо‑Верде, трудные мячи тащит.

– Бывает такое, что кураж ловит вратарь и сопернику сложно забить. Команда Кабо‑Верде хорошо выглядела. Хотелось бы вернуть время назад и там бы посмотреть Зе Луиша, игравшего раньше за «Спартак».

– Многие у нас благодаря Зе Луишу узнали, что в Кабо‑Верде есть футбол.

– Да, а теперь благодаря Испании все узнали, что Кабо‑Верде играет очень неплохо.

– С Зе Луишем после матча Испании и Кабо‑Верде не связывались?

– По этому поводу не переписывались, но иногда держим связь.