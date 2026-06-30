Генич определил команду без слабых мест на ЧМ-2026 – это не Франция

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич впечатлен выступлением сборной Колумбии на чемпионате мира.

Колумбийцы выиграли группу с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.

Они потеряли очки только с португальцами – ничья 0:0.

Их соперник по 1/16 финала – Гана.

«На групповой стадии я посмотрел почти все матчи, и самое яркое впечатление оставили, конечно, колумбийцы.

Ощущение, что это команда без слабых мест: очень атлетичная, играет в физически мощный футбол, на отличных скоростях, прекрасно управляет мячом.

Потрясающе за сборную играет Хамес, в классной форме Луис Диас. Кордоба в этой команде, особенно по последнему матчу с Португалией, смотрится очень здорово. Муньос – одно из открытий группового турнира», – сказал Генич.