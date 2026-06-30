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  • Генич определил команду без слабых мест на ЧМ-2026 – это не Франция

Генич определил команду без слабых мест на ЧМ-2026 – это не Франция

30 июня, 18:40
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич впечатлен выступлением сборной Колумбии на чемпионате мира.

  • Колумбийцы выиграли группу с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.
  • Они потеряли очки только с португальцами – ничья 0:0.
  • Их соперник по 1/16 финала – Гана.

«На групповой стадии я посмотрел почти все матчи, и самое яркое впечатление оставили, конечно, колумбийцы.

Ощущение, что это команда без слабых мест: очень атлетичная, играет в физически мощный футбол, на отличных скоростях, прекрасно управляет мячом.

Потрясающе за сборную играет Хамес, в классной форме Луис Диас. Кордоба в этой команде, особенно по последнему матчу с Португалией, смотрится очень здорово. Муньос – одно из открытий группового турнира», – сказал Генич.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Колумбия Генич Константин
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Император 1
1782836395
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