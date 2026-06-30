Сафонов спускался в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти драгоценный камень для свадебного подарка

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов раскрыл подробности подготовки свадебного подарка для своей жены Марины.

Пара организовала торжество в июне – после выигранного финала Лиги чемпионов. Расписались они ранее в Париже.

«Три-четыре года назад на свидании мы сделали друг другу кольца. Мое сохранилось, а Маришино затерялось.

Так родилась идея подарить ей новое кольцо, но уже сделанное с моим максимальным участием. Все началось с поиска камня, и лучшей локацией для этого оказалась Шри-Ланка.

После финала Лиги чемпионов я практически сразу отправился в эту авантюру – искать тот самый камень для ее кольца.

Я спускался в шахту на глубину 10 метров между тропическими дождями, потому что всегда был риск затопления.

Мы достали какое-то количество грунта и мешками вынесли его из шахты, а на поверхности уже искали», – рассказал Матвей.