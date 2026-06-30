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  • Сафонов спускался в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти драгоценный камень для свадебного подарка

Сафонов спускался в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти драгоценный камень для свадебного подарка

30 июня, 18:30
3

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов раскрыл подробности подготовки свадебного подарка для своей жены Марины.

Пара организовала торжество в июне – после выигранного финала Лиги чемпионов. Расписались они ранее в Париже.

«Три-четыре года назад на свидании мы сделали друг другу кольца. Мое сохранилось, а Маришино затерялось.

Так родилась идея подарить ей новое кольцо, но уже сделанное с моим максимальным участием. Все началось с поиска камня, и лучшей локацией для этого оказалась Шри-Ланка.

После финала Лиги чемпионов я практически сразу отправился в эту авантюру – искать тот самый камень для ее кольца.

Я спускался в шахту на глубину 10 метров между тропическими дождями, потому что всегда был риск затопления.

Мы достали какое-то количество грунта и мешками вынесли его из шахты, а на поверхности уже искали», – рассказал Матвей.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (3)
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Император Бомжей
1782835468
Сильный мозг спускался под мост, что б найти идеального мопса! Ведь он долбит собак под мостом!
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Skull_Boy
1782836701
Комментарий удален пользователем
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