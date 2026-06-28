Суперкомпьютер определил фаворита ЧМ-2026

Сборная Франции стала главным фаворитом чемпионата мира-2026 по версии суперкомпьютера Opta после завершения группового этапа.

По расчeтам аналитической модели, французская команда побеждает на турнире в 18,66% симуляций. На втором месте расположился действующий чемпион мира Аргентина с показателем 16,26%. Третью строчку заняла Испания – 13,47%.

В топ-6 также вошли Англия (9,68%), Бразилия (6,47%) и Нидерланды (5,11%).