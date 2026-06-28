Суперкомпьютер определил фаворита ЧМ-2026

Сборная Франции стала главным фаворитом чемпионата мира-2026 по версии суперкомпьютера Opta после завершения группового этапа.
По расчeтам аналитической модели, французская команда побеждает на турнире в 18,66% симуляций. На втором месте расположился действующий чемпион мира Аргентина с показателем 16,26%. Третью строчку заняла Испания – 13,47%.
В топ-6 также вошли Англия (9,68%), Бразилия (6,47%) и Нидерланды (5,11%).
- Сборная Франции под руководством Дидье Дешама финишировала первой в группе I, набрав девять очков. Команда обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).
- В 1/16 финала французы встретятся со Швецией, которая пробилась в плей-офф через рейтинг лучших третьих мест из группы F. Матч пройдeт 1 июля в 00:00 по московскому времени.
- Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Источник: «Бомбардир»