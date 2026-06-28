Узбекистанец Шомуродов забил самый неожиданный гол ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов стал автором рекорда на чемпионате мира-2026.

Гол Шомуродова в матче против ДР Конго (1:3) стал голом с самой низкой вероятностью по показателю ожидаемых голов (xG) на чемпионате мира 2026 года. Вероятность взятия ворот в этом эпизоде составила всего 0,013 xG, сообщает OptaJose на своей странице в социальной сети X.