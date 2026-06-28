Символическая сборная группового этапа ЧМ-2026

Аналитический сервис Opta составил символическую сборную группового этапа чемпионата мира-2026.
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).
Защитники: Кейто Накамура (Япония), Диней (Кабо-Верде), Пау Кубарси (Испания), Марвен Сеная (Гана).
Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).
Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).
- Первая стадия плей-офф стартует сегодня вечером, 28 июня.
- Матчи 1/16 финала будут идти всю неделю без перерыва – до 4 июля.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
- Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.
Источник: аккаунт Opta в Х