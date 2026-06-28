ЧМ-2026. Узбекистан проиграл ДР Конго (1:3) и не набрал на турнире ни одного очка

Узбекистан уступил ДР Конго в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и закончилась победой африканской сборной со счетом 3:1.
Сборная ДР Конго заняла третье место в группе, набрав четыре очка. Узбекистан финишировал четвертым, не сумев набрать очков.
Чемпионат мира. Группа K. 3 тур
ДР Конго - Узбекистан - 3:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Шомуродов, 10; 1:1 - Й. Висса, 68 (с пенальти); 2:1 - Ф. Майеле, 78; 3:1 - Й. Висса, 90+1.
Источник: «Бомбардир»