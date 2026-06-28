ЧМ-2026. Узбекистан проиграл ДР Конго (1:3) и не набрал на турнире ни одного очка

Узбекистан уступил ДР Конго в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и закончилась победой африканской сборной со счетом 3:1.

Сборная ДР Конго заняла третье место в группе, набрав четыре очка. Узбекистан финишировал четвертым, не сумев набрать очков.