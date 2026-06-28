Месси совершил благородный поступок по ходу ЧМ-2026

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему форвард Лионель Месси не вышел в старте на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Иордании (3:1).
«Он мог бы отыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время своим партнерам по команде и сосредоточиться на том, что будет дальше.
Это многое говорит о нем, он не зацикливается на тех цифрах, о которых все говорят. Это многое говорит о том, что для него значит сборная и его партнеры по команде», – сказал Скалони.
- Месси лидирует в списке бомбардиров ЧМ-2026 с шестью голами.
- В 1/16 финала Аргентина 4 июля сыграет с Кабо-Верде.
- Месси проводит шестой чемпионат мира. Аргентина защищает титул.
Источник: «Советский спорт»