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Месси совершил благородный поступок по ходу ЧМ-2026

Сегодня, 18:51
7

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему форвард Лионель Месси не вышел в старте на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Иордании (3:1).

«Он мог бы отыграть все 90 минут и еще больше укрепить свой легендарный статус, при всем уважении к Иордании. Но он предпочел дать игровое время своим партнерам по команде и сосредоточиться на том, что будет дальше.

Это многое говорит о нем, он не зацикливается на тех цифрах, о которых все говорят. Это многое говорит о том, что для него значит сборная и его партнеры по команде», – сказал Скалони.

  • Месси лидирует в списке бомбардиров ЧМ-2026 с шестью голами.
  • В 1/16 финала Аргентина 4 июля сыграет с Кабо-Верде.
  • Месси проводит шестой чемпионат мира. Аргентина защищает титул.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Аргентина. Примера Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (7)
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СильныйМозг
1782663099
Это говорит о том, что старый конь, борозды не портит, но охрененно не допахивает.
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NewLife
1782663701
Анти-зюба☹️
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