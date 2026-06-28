Роналдо высказал отношение к тому, что Месси и Мбаппе обошли его по голам на ЧМ

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал, как относится к результативности форвардов Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на ЧМ.

На чемпионатах мира Роналдо забил 15 мячей.

– Месси (19 голов) и Мбаппе (16 голов) только что обогнали вас и теперь борются за рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Что вы об этом думаете?

– Это помогает понять, что все рекорды существуют для того, чтобы их превосходили, и что футбол в любом случае выходит за рамки цифр.

Нужно думать и о наследии, которое мы оставляем после себя. Они оба, без сомнения, игроки, которые выходят за пределы статистики и заслуживают стать лучшими бомбардирами в истории турнира.

Месси – один из величайших футболистов за всю историю игры, и даже сейчас он продолжает быть влиятельным и решающим игроком.

Что касается Мбаппе – его стиль игры напоминает мне меня самого в лучшие годы. Он один из величайших футболистов современности и естественный наследник легенд футбола.