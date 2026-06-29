Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 29 на 30 июня стадия 1/16 финала чемпионата мира-2026 продолжится тремя матчами.

В первой игре дня встретятся Бразилия и Япония. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Затем Германия в статусе номинального хозяина встретится с Парагваем. Победитель выйдет на сильнейшего из пары Франция – Швеция.

В утреннем по московскому времени матче встретятся Нидерланды и Марокко.