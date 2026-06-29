Роналду обратился со словами поддержки к игроку «Реала»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал вингера «Реала» Родриго.
После матча с Колумбией (0:0) на ЧМ-2026 форвард «Аль-Насра» встретился с бразильцем, пропускающим турнир из-за травмы.
Роналду: Как ты, как здоровье?
Родриго: Уже прошло шесть месяцев.
Роналду: Чувствуешь себя лучше?
Родриго: Да… Немного надоело, но в целом все хорошо.
Роналду: Тебе нужно набраться терпения. Все будет хорошо.
Родриго: Хорошо, брат. Спасибо.
Роналду: Давай, брат.
- 25-летний Родриго продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.
- На ЧМ-2026 41-летний Роналду пока отметился 2 голами в 3 играх.
Источник: yahoo! sports