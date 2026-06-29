Роналду обратился со словами поддержки к игроку «Реала»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал вингера «Реала» Родриго.

После матча с Колумбией (0:0) на ЧМ-2026 форвард «Аль-Насра» встретился с бразильцем, пропускающим турнир из-за травмы.

Роналду: Как ты, как здоровье?

Родриго: Уже прошло шесть месяцев.

Роналду: Чувствуешь себя лучше?

Родриго: Да… Немного надоело, но в целом все хорошо.

Роналду: Тебе нужно набраться терпения. Все будет хорошо.

Родриго: Хорошо, брат. Спасибо.

Роналду: Давай, брат.