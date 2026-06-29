Винисиус расплакался, посмотрев видео от бабушки

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не сдержал эмоций, когда ему показали видеопослание от его бабушки Нилзы.

25-летний футболист расплакался во время просмотра ролика.

«Она для меня особенный человек: мой отец всегда жил далеко, поэтому я рос с мамой, братьями, сестрами и бабушкой.

Дом был небольшим, и мне часто приходилось спать с ней в одной кровати. У меня просто нет слов, она сыграла огромную роль в моей жизни.

Я понимаю, что рано или поздно люди уходят от нас, поэтому дорожу каждым мгновением, проведенным с ней.

Они сделали все, чтобы помочь мне осуществить мечту. Видеть ее счастливой – бесценно», – сказал Винисиус.