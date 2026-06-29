Винисиус расплакался, посмотрев видео от бабушки

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не сдержал эмоций, когда ему показали видеопослание от его бабушки Нилзы.
25-летний футболист расплакался во время просмотра ролика.
«Она для меня особенный человек: мой отец всегда жил далеко, поэтому я рос с мамой, братьями, сестрами и бабушкой.
Дом был небольшим, и мне часто приходилось спать с ней в одной кровати. У меня просто нет слов, она сыграла огромную роль в моей жизни.
Я понимаю, что рано или поздно люди уходят от нас, поэтому дорожу каждым мгновением, проведенным с ней.
Они сделали все, чтобы помочь мне осуществить мечту. Видеть ее счастливой – бесценно», – сказал Винисиус.
- Игрок «Реала» забил во всех матчах группового этапа чемпионата мира.
- В его активе 4 мяча в 3 играх.
- Винисиус уступает только Лионелю Месси, у которого 6 голов на турнире.
Источник: Globo Esporte