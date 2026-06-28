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Тюкавин надеется, что фанаты поймут его трансфер в «Зенит»

Сегодня, 15:57
24

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вновь высказался об интересе «Зенита». Он надеется на понимание болельщиков.

– Вы говорили год назад, что отказывали «Зениту» из-за болельщиков «Динамо» – не смогли бы выдержать давление с их стороны. Правильно ли понимаю, что ситуация поменялась и вы уже готовы к этому?

– Тяжелый вопрос. Два года назад я действительно был абсолютно не готов и сразу отрубил вариант с «Зенитом». Сейчас решение в любом случае принимает клуб, с которым у меня долгий контракт, а от меня мало что зависит. Если «Динамо» решит, что их устроит то или иное предложение по мне, то все может быть.

– Сейчас вероятность вашего перехода выше, чем два года назад.

– Да, потому что два года назад не было оффера от «Зенита», и в принципе нечего было обсуждать. А сейчас, как я понимаю, он был. Это подтверждали в своих интервью представители и «Динамо», и «Зенита». Но сейчас я здесь, приступаю к подготовке к сезону.

– Вы поймете гнев болельщиков в случае вашего перехода туда?

– Я не знаю, как будет складываться ситуация. Важно, чтобы они понимали – я никуда не рвусь. Когда к игроку с долгим контрактом возникает интерес, то идут обсуждения, и решение принимает его клуб.

– На примере того же Соболева мы видим, как его атакуют.

– У Соболя совсем другая ситуация по сравнению со мной. У него и имидж другой. Я надеюсь на понимание болельщиков при любом развитии ситуации. Всегда их уважаю и благодарен им за поддержку.

Понятно, что хочется что-то выиграть с родным клубом, но пока этого достичь не получается. Думаю, у любого футболиста есть желание постоянно бороться за первые места и в Кубке, и в чемпионате. Однако вполне возможно, что это произойдет и у нас с Сандро, с нашим новым тренерским штабом.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (24)
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Айболид
1782652188
Да тут скорее "свинарник" взбесится ,чем родные "милиционЭры" .
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СильныйМозг
1782652614
А чего на него обижаться, он идёт на повышение.
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Чилим.
1782652790
Так как обходится руководство Динамо с игроками-может и правда надо валить оттуда
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boris63
1782653006
Ой лукавит Тюкавин, ой лукавит, решения в первую очередь принимает игрок, игрок не захочет — клуб не продаст. В данной ситуации видно, что сам хочет слинять.
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DMитрий
1782653098
Ну вот, солому постелил, спасательный жилет одел - к переходу готов. По моему между строк, он очень хочет в Питер за титулами. Как в той сказке: Делай со мной что хочешь, родное Динамо, только, пожалуйста, не вздумай бросить меня в этот терновый клуб. Жарь меня, как хочешь, родное Динамо, только не бросай меня в этот терновый клуб...
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Цугундeр
1782653152
Вот ты, табурет с ушами, завуалировал.., вот тайну- то напоганил...)) Давай уже, патриотик.. "Электричкой из Москвы Я поеду, я поеду в никуда, Там, где слышен крик совы, Там, где стынет в лужах талая вода"(с)
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...уефан
1782654009
...оно может, конечно и так, как на данный момент говорит Тюкавин, или не совсем так, а почти-что так... Вот только, кто его за язык тянул пару лет назад, кто заставлял его пытаться понравиться, прежде всего своим болельщикам, столь категоричными заявлениями?...
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Semenycch
1782654447
30 миллионов за него, это серьезная переплата, но он практически единственный кого сейчас Зенит может купить с усилением в атаке. Ему не нужно подстраиваться под новый чемпионат и он ослабляет нагрузку на Зенит по лимиту.
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aaaaahhhh
1782656822
просто цену себе набивает как дефка продажная. чего попой юлить скажи как есть будь мужчиной.
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Бумбраш
1782662633
Ну а чего ломается то? Был бело голубой,станет лазурно голубой,и в том и другом случае голубой, только оттенки разные
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