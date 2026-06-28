Определена лучшая команда группового этапа ЧМ-2026

Завершился групповой этап чемпионата мира-2026. По его итогам определилась лучшая команда.
Речь идет о Франции. Европейцы выиграли все три матча группы, получив общую разницу голов плюс 8. Лучше нет ни у кого.
- Франция дважды становилась чемпионом мира – в 1998 и 2018 годах. В 2022 году команда Дидье Дешама дошла до финала, где в серии пенальти уступила Аргентине.
- В 1/16 финала этого турнира Франция сыграет со Швецией. Встреча состоится в ночь с 30 июня на 1 июля – в полночь. В случае победы французы выйдут на победителя пары Германия – Парагвай.
- Ожидается, что по окончании турнира Дешам покинет пост, а его место займет Зинедин Зидан.
Источник: «Бомбардир»