Модрич установил рекорд чемпионатов мира

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич ассистировал Николе Влашичу на победный гол в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Ганы (2:1).

Он стал самым возрастным автором результативной передачи в истории чемпионатов мира: