Модрич установил рекорд чемпионатов мира

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич ассистировал Николе Влашичу на победный гол в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Ганы (2:1).
Он стал самым возрастным автором результативной передачи в истории чемпионатов мира:
- Лука Модрич – 40 лет и 292 дня (с Ганой, ЧМ-2026);
- Эдин Джеко – 40 лет и 109 дней (с Катаром, ЧМ-2026);
- Тиаго СилвСилва – 38 лет и 83 дня (с Южной Кореей, ЧМ-2022);
- Роже Милла – 38 лет и 51 день (с Англией, ЧМ-1990);
- Фриц Вальтер – 37 лет и 236 дней (с Северной Ирландией, ЧМ-1958).
Источник: Mister Chip