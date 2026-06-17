Модрич уступает только одному европейскому футболисту по числу участий в ЧМ / Евро

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич выйдет в стартовом составе на матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Англии.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике станет десятым крупным турнирном сборных в карьере Модрича.

Ранее полузащитник поучаствовал в ЧМ-2006, ЧМ-2014, ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также выступал на Евро в 2008, 2012, 2016, 2020 и 2024 годах.

Среди европейских футболистов Модрич уступает только Криштиану Роналду по числу участий в чемпионатах мира и Европы. У португальца 12 таких турниров.