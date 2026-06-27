Морган: «В 41 год Роналду в теле 30-летнего мужчины»

Телеведущий Пирс Морган, известный по интервью с Криштиану Роналду, вновь похвалил португальца.

«Знаете, что бы я на это сказал? Я думаю, он невероятный пример для подражания, не так ли? Потому что он показывает вам, что возраст – это просто число. Ему 41 год, и он, вероятно, в теле 30-летнего мужчины. Я думаю, он ведет себя безупречно», – сказал Морган.