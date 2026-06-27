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Игрока сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 15 матчей

Сегодня, 13:57

Агустин Каноббио, игрок сборной Уругвая, рискует получить длительную дисквалификацию за физическое воздействие на арбитра сразу после удаления в матче чемпионата мира-2026 против Испании.

На 90+4-й минуте встречи 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Уругвай – Испания (0:1) Каноббио заработал красную карточку за фол на сопернике, а затем толкнул главного судью Исмаила Элфата.

Согласно статье 14 дисциплинарного регламента ФИФА, за нарушения в адрес официальных лиц предусмотрено несколько уровней санкций. Неспортивное поведение карается отстранением минимум на четыре матча либо на определенный срок. Угрозы или запугивание арбитра влекут за собой дисквалификацию не менее чем на 10 игр. Нападение на судью – включая удары локтем, кулаком, ногой, укус или плевок – наказывается баном минимум на 15 встреч.

Окончательное решение будет зависеть от того, как действия Каноббио опишут в рапортах и какую квалификацию им даст дисциплинарный комитет ФИФА.

  • Сборная Уругвая с двумя очками после трех туров заняла третье место в группе H и завершила выступление на турнире.
  • В группе с Уругваем были Испания, Кабо-Верде и Саудовская Аравия.
  • Уругвай выигрывал чемпионат мира в 1930 и 1950 годах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Флуминенсе Уругвай Флуминенсе Уругвай Каноббио Агустин
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