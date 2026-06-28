ЧМ-2026. Хорватия вырвала победу над Ганой (2:1) и финишировала второй в группе

Сборная Хорватии переиграла Гану в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

Балканцы вырвали победу со счетом 2:1 благодаря голу экс-полузащитника ЦСКА Николы Влашича, которому ассистировал 40-летний Лука Модрич.

Хорватия взяла шесть очков из девяти возможных и стала второй в группе L вслед за Англией.

Гана с четырьмя баллами финишировала третьей и тоже вышла в плей-офф чемпионата мира.