ЧМ-2026. Хорватия вырвала победу над Ганой (2:1) и финишировала второй в группе

Сборная Хорватии переиграла Гану в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.
Балканцы вырвали победу со счетом 2:1 благодаря голу экс-полузащитника ЦСКА Николы Влашича, которому ассистировал 40-летний Лука Модрич.
Хорватия взяла шесть очков из девяти возможных и стала второй в группе L вслед за Англией.
Гана с четырьмя баллами финишировала третьей и тоже вышла в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира. Группа L. 3 тур
Хорватия - Гана - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - П. Сучич, 31; 1:1 - Д. Люккассен, 73; 2:1 - Н. Влашич, 83.
Источник: «Бомбардир»