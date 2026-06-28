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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Гана
Хорватия - Гана: обзор матча 28 июня 2026
Хорватия
28.06.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, группа L, 3 тур
2 : 1
Завершен
Гана
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Гана
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Кожо Пепра Оппонг
(фол)
90'
+7'
Замена
Йошко Гвардиол
️️️️➡️️
Никола Влашич
88'
Замена
Марко Пашалич
️️️️➡️️
Мартин Батурина
88'
85'
Замена
Калеб Йиренки
️️️️➡️️
Кваси Сибо
Замена
Марио Пашалич
️️️️➡️️
Матео Ковачич
78'
76'
Гол отменен
Деррик Люккассен
71'
Замена
Брэндон Томас-Асанте
️️️️➡️️
Жордан Айю
71'
Замена
Эрнест Нуама
️️️️➡️️
Камалдин Сулемана
Желтая карточка
Иван Перишич
(фол)
68'
Замена
Игор Матанович
️️️️➡️️
Анте Будимир
66'
46'
Замена
Кожо Пепра Оппонг
️️️️➡️️
Йонас Аджетей
46'
Замена
Иссахаку Фатаву
️️️️➡️️
Элиша Овусу
45'
+3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К)
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
13
Никола Влашич
АП
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
5
Томас Парти
ЦП
8
Кваси Сибо
ЦП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Жордан Айю
(К)
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
20
Игор Матанович
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
26
Петар Муса
ЦФ
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
3
Калеб Йиренки
ЦП
20
Августин Боакье
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ливакович
2
Станишич
3
Понграчич
6
Шутало
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
13
Влашич
11
Будимир
4-1-2-1-2
16
Асаре
26
Сенайя
4
Аджетей
23
Люккассен
14
Менса
15
Овусу
5
Парти
8
Сибо
22
Сулемана
11
Семеньо
9
Айю
13
Влашич
4
Гвардиол
4
Гвардиол
13
Влашич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
16
Батурина
24
Пашалич
24
Пашалич
16
Батурина
11
Будимир
20
Матанович
20
Матанович
11
Будимир
4
Аджетей
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
4
Аджетей
8
Сибо
3
Йиренки
3
Йиренки
8
Сибо
15
Овусу
7
Фатаву
7
Фатаву
15
Овусу
22
Сулемана
24
Нуама
24
Нуама
22
Сулемана
9
Айю
10
Томас-Асанте
10
Томас-Асанте
9
Айю
Остались в запасе
Хорватия
Гана
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
26
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Хорватия - Гана
1
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
523
455
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.64
xGP (предотвращенные голы)
-1.13
-1.13
Информация о матче
Главный судья:
Дрю Фишер
Стадион:
Линкольн Файненшал Филд
Посещаемость:
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