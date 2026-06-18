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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гана - Панама
Гана - Панама: обзор матча 18 июня 2026
Гана
18.06.2026, четверг, 02:00
Чемпионат мира, группа L, 1 тур
1 : 0
Завершен
Панама
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гана - Панама
Завершен
90'
+9
Желтая карточка
Карлос Харви
(фол)
90'
Замена
Анибал Годой
️️️️➡️️
Сесар Блэкмен
90'
+6'
Замена
Принс Квабена Аду
️️️️➡️️
Жордан Айю
87'
Замена
Кваси Сибо
️️️️➡️️
Элиша Овусу
78'
74'
Замена
Исмаэль Диас
️️️️➡️️
Хосе Луис Родригес
72'
Желтая карточка
Сесар Блэкмен
(фол)
63'
Замена
Хосе Фахардо
️️️️➡️️
Сесилио Уотерман
63'
Замена
Азариас Лондоньо
️️️️➡️️
Кристиан Мартинес
Замена
Брэндон Томас-Асанте
️️️️➡️️
Камалдин Сулемана
58'
Замена
Иссахаку Фатаву
️️️️➡️️
Эрнест Нуама
58'
Замена
Бенджамин Асаре
️️️️➡️️
Лоуренс Ати Зиги
46'
Травма
Лоуренс Ати Зиги
45'
45'
+5'
Желтая карточка
Калеб Йиренки
(фол)
16'
Показать весь матч
Live: Гана - Панама
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:0.
90'
Матч окончен! Счет 1:0.
90+12'
2-й тайм окончен. Счет 1:0.
90+11'
Анибал Годой (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
90+10'
Пауза в матче. Травму получил Бенджамин Асаре (Ghana).
90+10'
Пауза в матче. Травму получил Бенджамин Асаре (Ghana).
90+9'
Carlos Harvey (Panama) получил желтую карточку за фол.
90+9'
Бенджамин Асаре (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
90+9'
Бенджамин Асаре (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
90+9'
Ismael Diaz (Panama) пробил головой по воротам. Сейв сделал Бенджамин Асаре (Ghana). Пас отдал Орландо Москера.
90+8'
Jose Cordoba (Panama) заработал штрафной на правом фланге.
90+8'
Правила нарушил Принс Квабена Аду (Ghana).
90+5'
Гол! 1:0! Забил Калеб Йиренки (Ghana). Ассистент - Брэндон Томас-Асанте (быстрый проход).
90+2'
Марвин Сенайя отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Panama.
90'
Сколько минут добавил судья? 6.
90'
Замена у команды Panama. Сесар Блэкмен ушел, Анибал Годой вышел.
89'
Брэндон Томас-Асанте (Ghana) в офсайде.
87'
Замена у команды Ghana. Жордан Айю ушел, Принс Квабена Аду вышел.
87'
Момент не реализован! Yoel Barcenas (Panama). Пас отдал Микаэль Мурильо.
85'
Ismael Diaz (Panama) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Бенджамин Асаре (Ghana). Пас отдал Azarias Londono.
79'
Abdul Fatawu (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Abdul Fatawu (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Jiovany Ramos (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Замена у команды Ghana. Элиша Овусу ушел, Кваси Сибо вышел.
78'
Замена у команды Ghana. Элиша Овусу ушел, Кваси Сибо вышел.
75'
Правила нарушил Жордан Айю (Ghana).
75'
Правила нарушил Жордан Айю (Ghana).
74'
Замена у команды Panama. Хосе Луис Родригес ушел, Ismael Diaz вышел.
73'
Момент не реализован! Йонас Аджетей (Ghana). Пас отдал Жордан Айю.
72'
Сесар Блэкмен (Panama) получил желтую карточку за фол.
72'
Abdul Fatawu (Ghana) заработал штрафной на правом фланге.
72'
Правила нарушил Сесар Блэкмен (Panama).
67'
Момент не реализован! Jiovany Ramos (Panama).
67'
Удар заблокирован. Бил Антуан Семеньо (Ghana).
66'
Момент не реализован! Антуан Семеньо (Ghana). Навешивал Abdul Fatawu с углового.
65'
Jiovany Ramos отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ghana.
64'
Сесар Блэкмен (Panama) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Бенджамин Асаре (Ghana). Пас отдал Azarias Londono.
63'
Замена у команды Panama. Cristian Martinez ушел, Azarias Londono вышел.
63'
Замена у команды Panama. Cecilio Waterman ушел, Jose Fajardo вышел.
62'
Андрес Андраде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ghana.
60'
Момент не реализован! Cristian Martinez (Panama). Пас отдал Carlos Harvey.
60'
Момент не реализован! Carlos Harvey (Panama).
59'
Момент не реализован! Abdul Fatawu (Ghana).
58'
Замена у команды Ghana. Эрнест Нуама ушел, Abdul Fatawu вышел.
58'
Замена у команды Ghana. Камалдин Сулемана ушел, Брэндон Томас-Асанте вышел.
53'
Йонас Аджетей отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Panama.
52'
Удар заблокирован. Бил Yoel Barcenas (Panama). Ассистент - Carlos Harvey.
51'
Правила нарушил Камалдин Сулемана (Ghana).
50'
Момент не реализован! Калеб Йиренки (Ghana). Пас отдал Жером Опоку.
49'
Правила нарушил Cristian Martinez (Panama).
49'
Джидеон Менса (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Йонас Аджетей (Ghana) пробил головой по воротам. Сейв сделал Орландо Москера (Panama). Длинный пас делал Камалдин Сулемана.
47'
Жордан Айю (Ghana) заработал штрафной в атаке.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Ghana. Лоуренс Ати Зиги ушел, Бенджамин Асаре вышел.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+5'
Правила нарушил Jose Cordoba (Panama).
45+5'
Антуан Семеньо (Ghana) заработал штрафной на левом фланге.
45+1'
Правила нарушил Jiovany Ramos (Panama).
45+1'
Жордан Айю (Ghana) заработал штрафной на левом фланге.
45'
Сколько минут добавил судья? 5.
45'
Антуан Семеньо (Ghana) в офсайде.
44'
Эрнест Нуама (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Андрес Андраде (Panama).
38'
Момент не реализован! Jiovany Ramos (Panama).
35'
Пауза в матче. Травму получил Лоуренс Ати Зиги (Ghana).
34'
Лоуренс Ати Зиги (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Калеб Йиренки (Ghana) заработал штрафной в атаке.
28'
Правила нарушил Марвин Сенайя (Ghana).
28'
Сесар Блэкмен (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Пауза окончена. Матч продолжается.
23'
Пауза в матче. Травму получил Жордан Айю (Ghana).
21'
Камалдин Сулемана (Ghana) в офсайде.
16'
Калеб Йиренки (Ghana) получил желтую карточку за фол.
16'
Yoel Barcenas (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Калеб Йиренки (Ghana).
15'
Правила нарушил Carlos Harvey (Panama).
15'
Камалдин Сулемана (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Микаэль Мурильо (Panama) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил Антуан Семеньо (Ghana).
8'
Сесар Блэкмен (Panama) в офсайде.
5'
Удар заблокирован. Бил Сесар Блэкмен (Panama). Ассистент - Микаэль Мурильо.
2'
Cecilio Waterman (Panama) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Лоуренс Ати Зиги (Ghana). Длинный пас делал Микаэль Мурильо.
1'
Жордан Айю (Ghana) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
3
Калеб Йиренки
ЦП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Жордан Айю
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Панама
22
Орландо Москера
ВР
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
13
Джовани Рамос
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
14
Карлос Харви
ОП
6
Кристиан Мартинес
ОП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
(К)
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
8
Кваси Сибо
ЦП
20
Августин Боакье
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Панама
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
24
Азариас Лондоньо
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
4-1-1-2-2
1
Зиги
14
Менса
4
Аджетей
18
Опоку
26
Сенайя
15
Овусу
3
Йиренки
24
Нуама
22
Сулемана
9
Айю
11
Семеньо
3-4-1-2
22
Москера
13
Рамос
23
Мурильо
16
Андраде
2
Блэкмен
14
Харви
6
Мартинес
3
Кордоба
7
Родригес
11
Барсенас
18
Уотерман
1
Зиги
16
Асаре
16
Асаре
1
Зиги
15
Овусу
8
Сибо
8
Сибо
15
Овусу
24
Нуама
7
Фатаву
7
Фатаву
24
Нуама
9
Айю
25
Аду
25
Аду
9
Айю
22
Сулемана
10
Томас-Асанте
10
Томас-Асанте
22
Сулемана
2
Блэкмен
20
Годой
20
Годой
2
Блэкмен
7
Родригес
10
Диас
10
Диас
7
Родригес
18
Уотерман
17
Фахардо
17
Фахардо
18
Уотерман
6
Мартинес
24
Лондоньо
24
Лондоньо
6
Мартинес
Остались в запасе
Гана
Панама
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Гана - Панама
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
11
Офсайды
4
1
Количество передач
351
583
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
БМО Файлд
Посещаемость:
42942
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