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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Панама - Англия
Панама - Англия: обзор матча 28 июня 2026
Панама
28.06.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, группа L, 3 тур
0 : 2
Завершен
Англия
62'
Д. Беллингем
67'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панама - Англия
Завершен
90'
+6'
Замена
Эрик Дэвис
️️️️➡️️
Хорхе Гутьеррес
88'
Замена
Альберто Кинтеро
️️️️➡️️
Карлос Харви
88'
84'
Замена
Олли Уоткинс
️️️️➡️️
Гарри Кейн
84'
Замена
Джордан Хендерсон
️️️️➡️️
Эллиот Андерсон
Желтая карточка
Андрес Андраде
83'
72'
Замена
Эберечи Эзе
️️️️➡️️
Джуд Беллингем
Замена
Азариас Лондоньо
️️️️➡️️
Хосе Луис Родригес
72'
Замена
Исмаэль Диас
️️️️➡️️
Йоэл Барсенас
71'
67'
ГОЛ! 0:2!
Гарри Кейн
Пас отдал
Джуд Беллингем
64'
Замена
Нони Мадуэке
️️️️➡️️
Букайо Сака
63'
Замена
Джед Спенс
️️️️➡️️
Джарел Куанса
62'
ГОЛ! 0:1!
Джуд Беллингем
Пас отдал
Букайо Сака
62'
Травма
Джарел Куанса
60'
Желтая карточка
Джарел Куанса
Желтая карточка
Хосе Фахардо
53'
Замена
Хосе Фахардо
️️️️➡️️
Томас Родригес
46'
45'
+3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
22
Орландо Москера
ВР
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
6
Кристиан Мартинес
ОП
14
Карлос Харви
ОП
9
Томас Родригес
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
8
Эллиот Андерсон
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
24
Азариас Лондоньо
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
16
Кобби Мэйну
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
4-3-1-2
22
Москера
23
Мурильо
3
Кордоба
16
Андраде
4
Эскобар
26
Гутьеррес
6
Мартинес
14
Харви
7
Родригес
9
Родригес
11
Барсенас
3-1-3-3
1
Пикфорд
26
Куанса
2
Конса
6
Гехи
10
Беллингем
7
Сака
8
Андерсон
11
Рэшфорд
9
Кейн
17
Роджерс
3
О'Райли
26
Гутьеррес
15
Дэвис
15
Дэвис
26
Гутьеррес
14
Харви
19
Кинтеро
19
Кинтеро
14
Харви
11
Барсенас
10
Диас
10
Диас
11
Барсенас
7
Родригес
24
Лондоньо
24
Лондоньо
7
Родригес
9
Родригес
17
Фахардо
17
Фахардо
9
Родригес
26
Куанса
25
Спенс
25
Спенс
26
Куанса
8
Андерсон
14
Хендерсон
14
Хендерсон
8
Андерсон
10
Беллингем
21
Эзе
21
Эзе
10
Беллингем
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
Остались в запасе
Панама
Англия
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
16
Кобби Мэйну
ЦП
18
Энтони Гордон
ЛВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
23
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
16
Кобби Мэйну
ЦП
18
Энтони Гордон
ЛВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Панама - Англия
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
13
Офсайды
4
4
Количество передач
268
558
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Информация о матче
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Стадион:
МетЛайф
Посещаемость:
80663
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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