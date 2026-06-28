Сегодня завершается групповой этап чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Уже известно, что только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026.

Это Панама, которая проиграла все три матча всухую – Хорватии (0:1), Гане (0:1) и Англии (0:2).

С одним забитым мячом завершили групповой этап Шотландия, Кюрасао, Саудовская Аравия, Ирак. Также лишь один раз отличилась сборная ДР Конго, но у нее еще есть возможность поправить статистику в игре с Узбекистаном, которая идет в эти минуты.