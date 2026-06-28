Сегодня завершается групповой этап чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Уже известно, что только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026.
Это Панама, которая проиграла все три матча всухую – Хорватии (0:1), Гане (0:1) и Англии (0:2).
С одним забитым мячом завершили групповой этап Шотландия, Кюрасао, Саудовская Аравия, Ирак. Также лишь один раз отличилась сборная ДР Конго, но у нее еще есть возможность поправить статистику в игре с Узбекистаном, которая идет в эти минуты.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Бомбардир»