ЧМ-2026. Англия справилась с Панамой (2:0) и выиграла группу

Сборная Англии завершила групповой этап ЧМ-2026 победой над Панамой.

Команда Томаса Тухеля отправила в ворота соперника два безответных мяча – во втором тайме отличились Джуд Беллингем и Гарри Кейн.

В активе полузащитника «Реала» 1+1, а форвард «Баварии» обновил бомбардирский рекорд «трех львов» на чемпионатах мира.

Англичане набрали семь очков и выиграли группу L. Панама вылетела из турнира, потерпев три поражения и не забив ни одного гола.