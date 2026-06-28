ЧМ-2026. Англия справилась с Панамой (2:0) и выиграла группу

Сборная Англии завершила групповой этап ЧМ-2026 победой над Панамой.
Команда Томаса Тухеля отправила в ворота соперника два безответных мяча – во втором тайме отличились Джуд Беллингем и Гарри Кейн.
В активе полузащитника «Реала» 1+1, а форвард «Баварии» обновил бомбардирский рекорд «трех львов» на чемпионатах мира.
Англичане набрали семь очков и выиграли группу L. Панама вылетела из турнира, потерпев три поражения и не забив ни одного гола.
Чемпионат мира. Группа L. 3 тур
Панама - Англия - 0:2 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Беллингем, 62; 0:2 - Г. Кейн, 67.
Источник: «Бомбардир»