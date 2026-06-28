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ЧМ-2026. Англия справилась с Панамой (2:0) и выиграла группу

Сегодня, 01:55
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Сборная Англии завершила групповой этап ЧМ-2026 победой над Панамой.

Команда Томаса Тухеля отправила в ворота соперника два безответных мяча – во втором тайме отличились Джуд Беллингем и Гарри Кейн.

В активе полузащитника «Реала» 1+1, а форвард «Баварии» обновил бомбардирский рекорд «трех львов» на чемпионатах мира.

Англичане набрали семь очков и выиграли группу L. Панама вылетела из турнира, потерпев три поражения и не забив ни одного гола.

Чемпионат мира. Группа L. 3 тур
Панама - Англия - 0:2 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Д. Беллингем, 62; 0:2 - Г. Кейн, 67.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия Панама
Комментарии (1)
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Томик
1782603295
А я то уж подумал, что Англия играть в футбол начала, после первого матча в группе. Ан нет, такая же тягомотина, как обычно. Сегодня ещё и судья бессовестно в каждом эпизоде борьбы за мяч свистел в одну сторону. Позорище какое-то. Они его готовят к матчам плей-офф с участием США, что ли? Блевотина, а не судейство. Других слов нет. Причём собрался посмотреть как Англия будет забивать штук пять голов. Но не могли ничего. Пришлось тащить за оселедец... Тьфу, это других же за него тащат.
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