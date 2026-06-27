Милонов поделился впечатлениями от ЧМ-2026

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов поделился ощущениями от просмотра матчей чемпионата мира-2026.

– У меня сыновья смотрят и меня заставляют. Вынужден это видеть. На самом деле, интересно, конечно, чемпионат мира – это значимое явление, что греха таить. Вот вчера смотрел, как норвежцев обижали.

– И какие ощущения от турнира?

– Спортсмены-то не виноваты, они не выбирают, где проводить чемпионат. Они стараются. А в плане организации – читаю многие отзывы, болельщикам со стажем есть, с чем сравнивать. Поехать в Америку, может, и хорошо, но такого отношения к себе люди не ожидали. Но я надеюсь, что американцы и их соседи будут минимально портить праздник любителям футбола.