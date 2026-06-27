Милонов поделился впечатлениями от ЧМ-2026

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов поделился ощущениями от просмотра матчей чемпионата мира-2026.
– У меня сыновья смотрят и меня заставляют. Вынужден это видеть. На самом деле, интересно, конечно, чемпионат мира – это значимое явление, что греха таить. Вот вчера смотрел, как норвежцев обижали.
– И какие ощущения от турнира?
– Спортсмены-то не виноваты, они не выбирают, где проводить чемпионат. Они стараются. А в плане организации – читаю многие отзывы, болельщикам со стажем есть, с чем сравнивать. Поехать в Америку, может, и хорошо, но такого отношения к себе люди не ожидали. Но я надеюсь, что американцы и их соседи будут минимально портить праздник любителям футбола.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.
- Действующий победитель – Аргентина.
Источник: «РБ Спорт»