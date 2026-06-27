Мостовой поставил крест на шансах Узбекистана выйти в плей-офф ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы Узбекистана в матче 3-го тура ЧМ-2026 с ДР Конго.

У Узбекистана остаются математические шансы на плей-офф чемпионата мира-2026.

Для попадания в 1/16 финала команде Фабио Каннаваро нужно победить ДР Конго с разницей в восемь голов.

«Не исключаю победу Узбекистана в матче с Конго, но узбекистанская команда точно не выйдет в плей-офф. Слишком большая разница голов.

Чтобы выйти, Узбекстану нужно побеждать со счeтом 10:0, но этого не случится. Узбекистан будет пытаться и биться за престиж, захочет ещe раз показать себя миру», – сказал Мостовой.