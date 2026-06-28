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Губерниев оскорбил сборную Англии

Сегодня, 00:23
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал сборную Англии «командой слабаков».

– Чтобы пробиться в следующую стадию англичанам достаточно сыграть вничью. Это, понятное дело, касается прямого попадания. Ну, и, Влад [Радимов], всe-таки англичане – это команда слабаков.

– Почему это?

– Да потому что. Нечего им делать в плей-офф, что они показали в предыдущей игре. Сейчас как соперник из Панамы им покажет, где раки английские зимуют.

– Моe мнение, что у Панамы нет никаких шансов. Более того это единственная команда, которая гол не забила.

– Сегодня их прорвeт.

  • Англичане стартовали с победы над Хорватией – 4:2.
  • Затем они не смогли обыграть Гану – 0:0.
  • Сейчас идет первый тайм матча с Панамой. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Англия Панама Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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pavelikrakov
1782595806
Комментарий скрыт модератором
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VVM1964
1782597015
Странный тип этот Губерниев !... Если не сказать по другому (более прямо) - порой кажется, что это вообще не один человек и "чем дальше в лес, тем толще партизаны" 🤯 Какой то сумбур эмоций, взбалмошность мыслей и суждений. ... Мне кажется его на адекватность и на психическую полноценного не плохо бы проверить...Инфантильность какая то - "что вижу- то пою"...
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momwig_
1782597474
Губерниев не может оскорбить сборную Англии. Сборную Хорватии, Ирака, Гондураса или Хацапетовки. Каждым таким своим выcepoм он оскорбляет только себя. Ну и немного - Россию. Хотя, тут и без Губерниева есть кому.
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Томик
1782597646
Губерниев уже стал заложником своих хамских выпадов. Да кому он там на Матч ТВ будет нужен со своим биатлоном. А тут пока зацепился - пинает легендарных звезд, да попинывает родоначальников футбола(по крайней мере легенда есть такая, что родоночальники). Смотришь на него и совершенно непонятно кто там держит его на хорошей зряплате. Ведь в горлопана второсортного же превратился.
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СильныйМозг
1782597895
Смотрел сейчас фейерверк "Алые паруса". В конце выходит баба с хлебом, снизу надпись "Банк России". Е*т, лучше бы вынесли голову Нае*улиной с этой надписью!!!)))
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zlobny_zenitos
1782601845
Когда же ему уже объяснят, что это не эпатаж, а простое хамство, показывающее его скудоумие...Неужели не найдется власть имущих в медиахолдинге...
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subbotaspartak
1782617794
ДА, опять была груба Всепиндящая губа, Безнаказанно плюётся Загребуща голытьба.
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Play
1782623940
Любой негативный прогноз Губерниева, это всегда хороший знак для команды.
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