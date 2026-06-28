Губерниев оскорбил сборную Англии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал сборную Англии «командой слабаков».
– Чтобы пробиться в следующую стадию англичанам достаточно сыграть вничью. Это, понятное дело, касается прямого попадания. Ну, и, Влад [Радимов], всe-таки англичане – это команда слабаков.
– Почему это?
– Да потому что. Нечего им делать в плей-офф, что они показали в предыдущей игре. Сейчас как соперник из Панамы им покажет, где раки английские зимуют.
– Моe мнение, что у Панамы нет никаких шансов. Более того это единственная команда, которая гол не забила.
– Сегодня их прорвeт.
- Англичане стартовали с победы над Хорватией – 4:2.
- Затем они не смогли обыграть Гану – 0:0.
- Сейчас идет первый тайм матча с Панамой. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Чемпионат»