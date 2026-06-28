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  • Сперцян уходит из «Краснодара», новое предложение «Зенита» по Тюкавину, рекорд Кейна и другие новости

Сперцян уходит из «Краснодара», новое предложение «Зенита» по Тюкавину, рекорд Кейна и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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