Мостовой двумя словами описал переход Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»

Александр Мостовой прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».
Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.
«Сегодня мир футбола и мир в целом состоит из больших денег. Я говорил в шутку, что, если поедет в Саудовскую Аравию, пусть меня возьмет.
Если бы он хотел в Европу, давно бы уже уехал, но он не уезжал почему-то. Приедет туда, заработает, вся жизнь обеспечена. Поэтому, конечно, правильное решение.
Останется ли желание потом поиграть в Европе? Вряд ли, наверное, в Европу вряд ли оттуда поедет», – сказал Мостовой.
- Сперцян будет зарабатывать в «Аль-Ахли» 6 млн евро в год без учета бонусов.
- Эдуард – воспитанник «Краснодара».
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
Источник: ТАСС