Мостовой двумя словами описал переход Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»

Александр Мостовой прокомментировал трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Сообщалось, что саудовский клуб выкупит полузащитника за 25 миллионов долларов, срок контракта – 3+1.

«Сегодня мир футбола и мир в целом состоит из больших денег. Я говорил в шутку, что, если поедет в Саудовскую Аравию, пусть меня возьмет.

Если бы он хотел в Европу, давно бы уже уехал, но он не уезжал почему-то. Приедет туда, заработает, вся жизнь обеспечена. Поэтому, конечно, правильное решение.

Останется ли желание потом поиграть в Европе? Вряд ли, наверное, в Европу вряд ли оттуда поедет», – сказал Мостовой.