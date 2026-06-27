«Зенит» улучшит предложение по Тюкавину: подробности

«Зенит» готов заплатить за Константина Тюкавина 30 миллионов евро.

Петербургский клуб улучшит предложение по нападающему «Динамо» после отказа продавать его за 25 миллионов.

Сам игрок согласен уйти в «Зенит», но при условии, что бело-голубых устроят предложенные условия.

Ранее форвард отказал «Спартаку».