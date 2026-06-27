«Зенит» улучшит предложение по Тюкавину: подробности

«Зенит» готов заплатить за Константина Тюкавина 30 миллионов евро.
Петербургский клуб улучшит предложение по нападающему «Динамо» после отказа продавать его за 25 миллионов.
Сам игрок согласен уйти в «Зенит», но при условии, что бело-голубых устроят предложенные условия.
Ранее форвард отказал «Спартаку».
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова