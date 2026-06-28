Виктория Боня спрогнозировала победителя ЧМ-2026

Российская модель и телеведущая Виктория Боня предсказала, кто выиграет чемпионат мира в этом году.
«Иногда такое бывает, что у меня появляется информация внутри, и я знаю, но я не знаю, откуда я это знаю. У меня есть ощущение, прям вот внутри, что в этом году чемпионат мира по футболу выиграет Португалия.
Я сейчас когда была в Узбекистане, узбеки играли с Португалией. Я сидела и понимала, что счет будет 4:0. В итоге он был 5:0, но все-таки очень близко. Я сидела и понимала, что ощущение – 4:0 как будто, 4:0. Ошиблась на одну циферку – было 5:0.
И вот здесь ощущение, что Португалия выиграет. И я желаю Португалии выиграть. Я им желаю победы. Они заслуживают этого, особенно Криштиану», – сказала Боня на видео в соцсетях.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Бомбардир»