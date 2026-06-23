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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Гана
Англия - Гана: обзор матча 23 июня 2026
Англия
23.06.2026, вторник, 23:00
Чемпионат мира, группа L, 2 тур
0 : 0
Завершен
Гана
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Гана
Завершен
90'
+6
Замена
Абдул Рахман Баба
️️️️➡️️
Принс Квабена Аду
90'
+6'
88'
Замена
Кожо Пепра Оппонг
️️️️➡️️
Марвин Сенайя
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Нони Мадуэке
83'
Замена
Эберечи Эзе
️️️️➡️️
Эллиот Андерсон
76'
Замена
Морган Роджерс
️️️️➡️️
Джуд Беллингем
73'
66'
Замена
Принс Квабена Аду
️️️️➡️️
Жордан Айю
66'
Замена
Иссахаку Фатаву
️️️️➡️️
Иньяки Уильямс
Замена
Нико О'Райли
️️️️➡️️
Джед Спенс
65'
Замена
Букайо Сака
️️️️➡️️
Энтони Гордон
65'
60'
Желтая карточка
Иньяки Уильямс
45'
+6'
Желтая карточка
Деклан Райс
41'
Показать весь матч
Live: Англия - Гана
Поле
Текстовая версия
90+3'
Момент не реализован! Нико О'Райли (England). Навешивал Деклан Райс с углового.
90+1'
Кожо Пепра Оппонг отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
90'
Эзри Конса (England) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Замена у команды Ghana. Марвин Сенайя ушел, Кожо Пепра Оппонг вышел.
86'
Момент не реализован! Гарри Кейн (England).
86'
Нико О'Райли (England) пробил (головой) и попал в перекладину! Длинный пас делал Рис Джеймс.
86'
Букайо Сака (England) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Бенджамин Асаре (Ghana). Пас отдал Деклан Райс.
85'
Правила нарушил Маркус Рэшфорд (England).
85'
Abdul Fatawu (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Эберечи Эзе (England) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Замена у команды England. Нони Мадуэке ушел, Маркус Рэшфорд вышел.
83'
Правила нарушил Марк Гехи (England).
83'
Калеб Йиренки (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Букайо Сака (England) в офсайде.
79'
Антуан Семеньо (Ghana) в офсайде.
79'
Удар заблокирован. Бил Принс Квабена Аду (Ghana).
78'
Букайо Сака (England) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Правила нарушил Джидеон Менса (Ghana).
77'
Правила нарушил Гарри Кейн (England).
77'
Пауза в матче. Травму получил Жером Опоку (Ghana).
74'
Букайо Сака (England) заработал штрафной на правом фланге.
74'
Замена у команды England. Эллиот Андерсон ушел, Эберечи Эзе вышел.
73'
Замена у команды England. Джуд Беллингем ушел, Морган Роджерс вышел.
70'
Момент не реализован! Букайо Сака (England). Длинный пас отдал Нони Мадуэке.
69'
Гарри Кейн (England) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Бенджамин Асаре (Ghana).
67'
Правила нарушил Принс Квабена Аду (Ghana).
67'
Замена у команды Ghana. Жордан Айю ушел, Принс Квабена Аду вышел.
66'
Замена у команды Ghana. Иньяки Уильямс ушел, Abdul Fatawu вышел.
66'
Замена у команды Ghana. Иньяки Уильямс ушел, Abdul Fatawu вышел.
66'
Замена у команды England. Джед Спенс ушел, Нико О'Райли вышел.
65'
Замена у команды England. Энтони Гордон ушел, Букайо Сака вышел.
65'
Пауза в матче. Травму получил Калеб Йиренки (Ghana).
64'
Момент не реализован! Нони Мадуэке (England). Пас отдал Anthony Gordon.
63'
Момент не реализован! Эллиот Андерсон (England).
62'
Правила нарушил Томас Парти (Ghana).
62'
Момент не реализован! Эллиот Андерсон (England). Навешивал Деклан Райс с углового.
61'
Кваси Сибо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
61'
Удар заблокирован. Бил Эллиот Андерсон (England). Длинный пас делал Деклан Райс.
60'
Иньяки Уильямс (Ghana) получил желтую карточку за фол.
57'
Энтони Гордон (England) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Бенджамин Асаре (Ghana). Пас отдал Деклан Райс.
57'
Удар заблокирован. Бил Нони Мадуэке (England). Ассистент - Джуд Беллингем.
54'
Эллиот Андерсон (England) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Джордан Пикфорд (England) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Джордан Пикфорд (England) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Марк Гехи (England) заработал штрафной на правом фланге.
51'
Правила нарушил Жордан Айю (Ghana).
50'
Удар заблокирован. Бил Марвин Сенайя (Ghana). Ассистент - Жером Опоку.
47'
Энтони Гордон (England) заработал штрафной на левом фланге.
45'
2-й тайм стартовал.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+3'
Удар заблокирован. Бил Гарри Кейн (England). Ассистент - Деклан Райс.
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
45'
Жером Опоку отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
43'
Рис Джеймс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ghana.
41'
Деклан Райс (England) получил желтую карточку за фол.
41'
Правила нарушил Деклан Райс (England).
40'
Джуд Беллингем (England) в офсайде.
38'
Марк Гехи (England) сыграл рукой.
37'
Момент не реализован! Деклан Райс (England). Длинный пас отдал Нони Мадуэке.
34'
Правила нарушил Эллиот Андерсон (England).
34'
Джидеон Менса (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Удар заблокирован. Бил Джуд Беллингем (England).
32'
Деклан Райс (England) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Правила нарушил Жером Опоку (Ghana).
31'
Жордан Айю (Ghana) заработал штрафной на левом фланге.
31'
Правила нарушил Энтони Гордон (England).
31'
Марвин Сенайя (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Эллиот Андерсон (England) заработал штрафной в атаке.
24'
Правила нарушил Калеб Йиренки (Ghana).
23'
Пауза окончена. Матч продолжается.
20'
Пауза в матче. Травму получил Рис Джеймс (England).
20'
Пауза в матче. Травму получил Жордан Айю (Ghana).
20'
Эзри Конса (England) заработал штрафной в атаке.
20'
Правила нарушил Антуан Семеньо (Ghana).
18'
Марк Гехи (England) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил Иньяки Уильямс (Ghana).
18'
Правила нарушил Эзри Конса (England).
18'
Жордан Айю (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Йонас Аджетей отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст England.
16'
Удар заблокирован. Бил Деклан Райс (England).
15'
Удар заблокирован. Бил Эллиот Андерсон (England). Ассистент - Энтони Гордон.
14'
Гарри Кейн (England) заработал штрафной в атаке.
14'
Правила нарушил Йонас Аджетей (Ghana).
14'
Момент не реализован! Деклан Райс (England). Пас отдал Reece James From A Free Kick.
12'
Энтони Гордон (England) заработал штрафной в атаке.
12'
Правила нарушил Марвин Сенайя (Ghana).
8'
Правила нарушил Джуд Беллингем (England).
8'
Жером Опоку (Ghana) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Нони Мадуэке (England) заработал штрафной на правом фланге.
6'
Правила нарушил Кваси Сибо (Ghana).
5'
Иньяки Уильямс (Ghana) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
3
Калеб Йиренки
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
8
Кваси Сибо
ЦП
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Англия
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
24
Джеймс
2
Конса
6
Гехи
25
Спенс
4
Райс
10
Беллингем
18
Гордон
8
Андерсон
20
Мадуэке
9
Кейн
4-3-3
16
Асаре
26
Сенайя
4
Аджетей
18
Опоку
14
Менса
3
Йиренки
5
Парти
8
Сибо
11
Семеньо
9
Айю
19
Уильямс
25
Спенс
3
О'Райли
3
О'Райли
25
Спенс
8
Андерсон
21
Эзе
21
Эзе
8
Андерсон
10
Беллингем
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Беллингем
20
Мадуэке
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
20
Мадуэке
18
Гордон
7
Сака
7
Сака
18
Гордон
Аду
17
Баба
17
Баба
Аду
26
Сенайя
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
26
Сенайя
19
Уильямс
7
Фатаву
7
Фатаву
19
Уильямс
9
Айю
25
Аду
25
Аду
9
Айю
Остались в запасе
Англия
Гана
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
6
Абдул Мумин
ЦЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
20
Августин Боакье
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Англия - Гана
1
1
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
24
Офсайды
2
2
Количество передач
633
172
Сейвы
0
3
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.37
0.37
Информация о матче
Главный судья:
Саид Мартинес
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Посещаемость:
63983
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