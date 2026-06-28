Шомуродов прокомментировал провал Узбекистана на ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов оценил выступление команды на чемпионате мира-2026.
- Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.
- Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.
- Шомуродов играл в РПЛ за «Ростов».
– Опыта набрались. Жалко, что не смогли выиграть хотя бы одну игру. Жизнь продолжается. Нам есть, к чему стремиться.
– Что сейчас внутри?
– Тяжело объяснить. Вроде бы и поучаствовали на чемпионате мира. Но есть ощущение, что могли сыграть лучше.
– Чего не хватило?
– Много чего. Здесь другой уровень. Всe по-другому. Ты не можешь быть в одном лучше других. Ты должен быть во всeм лучше других. Нам есть, куда расти.
Источник: «Чемпионат»