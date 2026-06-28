Шомуродов прокомментировал провал Узбекистана на ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов оценил выступление команды на чемпионате мира-2026.

Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.

Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.

Шомуродов играл в РПЛ за «Ростов».

– Опыта набрались. Жалко, что не смогли выиграть хотя бы одну игру. Жизнь продолжается. Нам есть, к чему стремиться.

– Что сейчас внутри?

– Тяжело объяснить. Вроде бы и поучаствовали на чемпионате мира. Но есть ощущение, что могли сыграть лучше.

– Чего не хватило?

– Много чего. Здесь другой уровень. Всe по-другому. Ты не можешь быть в одном лучше других. Ты должен быть во всeм лучше других. Нам есть, куда расти.