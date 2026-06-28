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  • ЧМ-2026. Австрия вышла в плей-офф благодаря голу на 96-й минуте с Алжиром (3:3)

ЧМ-2026. Австрия вышла в плей-офф благодаря голу на 96-й минуте с Алжиром (3:3)

Сегодня, 06:59
3

Алжир и Австрия сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе и закончилась со счетом 3:3.

Австрийцы ушли от поражения на 96-й минуте. Гол забил Саша Калайджич.

Нападающий Алжира Рияд Марез сделал дубль.

Австрия набрала четыре очка и вышла в плей-офф со второго места. Алжир, имея те же четыре очка, финишировал на третьей строчке.

Чемпионат мира. Группа J. 3 тур
Алжир - Австрия - 3:3 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Арнаутович, 28; 1:1 - Р. Бельгали, 45; 1:2 - М. Забитцер, 55; 2:2 - Р. Марез, 60; 3:2 - Р. Марез, 90+3; 3:3 - С. Калайджич, 90+6.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Австрия Алжир
Комментарии (3)
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zlobny_zenitos
1782620490
На Матч ТВ сейчас обсуждают, что Австрия и Алжир скатали специально ничью...счет 3:3 и отскочила Австрия на уже сверх добавленном времени. Не, не может быть так. Жаль, Иран и Южная Корея с 3 баллами едут домой. Сетка есть, всех поздравляю! Мы пережили самый большой групповой этап на ЧМ)))
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MaxRnD
1782622976
Комментарий удален пользователем
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