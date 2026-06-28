ЧМ-2026. Австрия вышла в плей-офф благодаря голу на 96-й минуте с Алжиром (3:3)

Алжир и Австрия сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе и закончилась со счетом 3:3.
Австрийцы ушли от поражения на 96-й минуте. Гол забил Саша Калайджич.
Нападающий Алжира Рияд Марез сделал дубль.
Австрия набрала четыре очка и вышла в плей-офф со второго места. Алжир, имея те же четыре очка, финишировал на третьей строчке.
Чемпионат мира. Группа J. 3 тур
Алжир - Австрия - 3:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Арнаутович, 28; 1:1 - Р. Бельгали, 45; 1:2 - М. Забитцер, 55; 2:2 - Р. Марез, 60; 3:2 - Р. Марез, 90+3; 3:3 - С. Калайджич, 90+6.
Источник: «Бомбардир»