ЧМ-2026. Австрия вышла в плей-офф благодаря голу на 96-й минуте с Алжиром (3:3)

Алжир и Австрия сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча проходила на стадионе «Эрроухед» в Канзасе и закончилась со счетом 3:3.

Австрийцы ушли от поражения на 96-й минуте. Гол забил Саша Калайджич.

Нападающий Алжира Рияд Марез сделал дубль.

Австрия набрала четыре очка и вышла в плей-офф со второго места. Алжир, имея те же четыре очка, финишировал на третьей строчке.