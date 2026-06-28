Президент РФС определил лучший ЧМ в истории человечества

Александр Дюков, президент РФС, назвал чемпионат мира-2018 в России лучшим в истории.
– Вы согласны с мнением, что чемпионат мира в России был лучшим в истории в плане организации турнира?
– Для меня – да. Я не посещаю матчи нынешнего ЧМ, поэтому не могу сравнить с ним. По сравнению с прошлыми чемпионатами мира наш был лучшим с точки зрения организации матчей, качества инфраструктуры, атмосферы на стадионах и улицах городов. Никакой чемпионат в этом плане не сравнится с турниром 2018 года в России.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.
- Действующий победитель – Аргентина.
Источник: Metaratings