Мостовой выделил лучшего в паре Месси – Роналду: «Всегда был лучшим, им и останется»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Если становится выбор между Роналду и Месси, для меня аргентинец всегда был лучшим, им он и останется.
Поверьте мне, из 50 человек, которые играли на профессиональном уровне, как минимум 40 скажут то же самое. Причем даже те, кто играл с Роналду, потому что Месси вообще непонятно с какой планеты», – сказал Мостовой.
- Аргентина в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 обыграла Иорданию со счетом 3:1.
- Месси лидирует в списке бомбардиров ЧМ-2026.
- В 1/16 финала Аргентина 4 июля сыграет с Кабо-Верде.
Источник: «Матч ТВ»