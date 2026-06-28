Мостовой выделил лучшего в паре Месси – Роналду: «Всегда был лучшим, им и останется»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Если становится выбор между Роналду и Месси, для меня аргентинец всегда был лучшим, им он и останется.

Поверьте мне, из 50 человек, которые играли на профессиональном уровне, как минимум 40 скажут то же самое. Причем даже те, кто играл с Роналду, потому что Месси вообще непонятно с какой планеты», – сказал Мостовой.