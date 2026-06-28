Григорян вынес вердикт 41-летнему Роналду

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«По Роналду все закономерно, все проходит. У Месси еще не прошло, у него какой‑то ренессанс. Когда мы последний раз видели феноменальный обыгрыш в исполнении Роналду? Раз дриблинг закончился, значит заканчиваются и другие качества. Дриблинг – это резкость и координация», – сказал Григорян.