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    Александр Григорян

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Витальевич
    Фамилия Григорян
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 сентября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алашкерт 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.08.2021 Алашкерт 3 : 2 Кайрат
    19.08.2021 Рейнджерс 1 : 0 Алашкерт
    26.08.2021 Алашкерт 0 : 0 Рейнджерс
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