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Александр Григорян
Александр Григорян
Россия
28 сентября 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Григорян знает, почему Черчесов провалился в «Ахмате»
3 ноября
5
Григорян прокомментировал отставку Черчесова из «Ахмата»
1 ноября
3
Григорян объяснил, почему посыпался «Краснодар»
17 октября
6
Григорян назвал показатель, в котором ЦСКА – лучший в России
15 октября
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
6 октября
5
Григорян удивил выбором лучшего игрока РПЛ
30 сентября
2
Григорян объяснил полный отказ от алкоголя: «В последний раз я пил в 30 лет»
28 сентября
1
Григорян – о хейтерах: «Мне *** на них»
28 сентября
1
Григорян раскрыл секрет любви и страсти к жене даже после 38 лет брака
28 сентября
2
Григорян сообщил, что создал две империи
28 сентября
Григорян поставил крест на Батракове
20 сентября
15
Григорян обнаружил уязвимость у «Барселоны»
20 сентября
1
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
7 сентября
2
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
5 сентября
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
5 сентября
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
31 августа
12
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
28 августа
6
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
14 августа
Григорян ответил, кто сильнее из вратарей ЦСКА – Бориско или Тороп
30 июля
4
Назван клуб, который идеально подошел бы Дзюбе
30 июля
1
Григорян спрогнозировал финалистов ЧМ-2026
4 июля
3
Григорян вынес вердикт 41-летнему Роналду
28 июня
5
Григорян определил потолок сборной Бразилии на ЧМ-2026
25 июня
5
Григорян прокомментировал назначение Моуринью в «Реал»
13 июня
1
Григорян – о тренере РПЛ: «Его дни сочтены»
17 апреля
17
Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
6
«Абсолютно лучший»: Григорян назвал сильнейшего игрока «Зенита»
7 апреля
2
Григорян шокировал сравнением Мелкадзе с аргентинским топ-форвардом
17 марта
2
Григорян определил ключевого игрока «Зенита»
13 марта
3
Григорян отметил ситуацию в «Спартаке», которая «выглядит комично»
13 марта
8
1
2
3
4
5
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
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