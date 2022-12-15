Александр Григорян

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23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
22:57
Фото
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22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
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Все новости
22:49
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ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
2
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
8
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
1
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
9
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
5
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
4
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
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Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
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Александр Григорян
Тренер
Имя
Александр
Отчество
Витальевич
Фамилия
Григорян
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 сентября 1966
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
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Россия. Кубок 2009/2010
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Алашкерт
3
1
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
12.08.2021
Алашкерт
3 : 2
Кайрат
19.08.2021
Рейнджерс
1 : 0
Алашкерт
26.08.2021
Алашкерт
0 : 0
Рейнджерс
17 февраля
08:59
Григорян рассказал, как изменилась игра Головина: «Сейчас он на пике формы»
2
07:42
Григорян: «Футбол становится балетом? Он уже стал им»
7
15 февраля
11:34
«Страшно, ***». Команда «Матч ТВ» – перед первой тренировкой с Григоряном
1
11 февраля
22:55
Григорян возглавил команду «Матч ТВ»
2
00:11
Григорян возглавит клуб из Москвы
15
4 февраля
14:20
Видео
Григорян произнес тост в эфире «Матч ТВ»
2
21 января
09:21
Григорян перефразировал Шекспира, отвечая на вопрос о вероятности чемпионства «Спартака»
12
18 января
17:59
Канчельскис назвал Гогниева и Григоряна позором российского футбола
2
5 января
19:11
Григорян назвал лучшего центрального защитника РПЛ
3
15 декабря 2022
12:21
«Бездарность, убожество». Григорян охарактеризовал тренерские идеи Дешама в матче Франция – Марокко
5
1 декабря 2022
18:34
Григорян считает, что Де Брюйне умышленно создал конфликт в сборной Бельгии
2
13 ноября 2022
17:44
Григорян назвал лучшего вратаря России
9
14:01
Григорян назвал игрока «Спартака», который проводит лучший сезон в карьере
3
9 ноября 2022
16:57
Григорян: «Сборная России проведет два никчемных матча, за которых начислят баллы в рейтинг. Это прорыв!»
4
8 ноября 2022
22:15
Григорян – о «Зените»: «Внутри коллектива отличная атмосфера. Семак – самый мудрый»
2
5 ноября 2022
10:55
«Можно я четверостишие забацаю?». Григорян поддержал Гогниева с помощью поэзии
1
28 октября 2022
21:55
«Собрал вещи и уехал». Григорян объяснил, почему не возглавил «Арарат»
22 октября 2022
20:11
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
3
18 октября 2022
08:57
Григорян ушел с поста главного тренера женского ЦСКА
4
16 октября 2022
15:13
Григорян надеется, что больше не будет работать в женском футболе
14:27
Видео
«За твое здоровье». Григорян после победы над «Локо» произнес тост. Он говорил про чабана и овец
14 октября 2022
12:22
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
2
08:17
Григорян назвал Талалаева одним из сильнейших тренеров России: «Он давно готов к топ-клубу»
7
10 октября 2022
18:32
Григорян: «Гогричиани поступил как скот. Но поверьте, девушка не ангел»
1
27 сентября 2022
12:23
Григорян: «Ситуация в «Спартаке» отражает менталитет гладиатора? Или это цирк?»
2
12:12
Григорян – об Эшуорте: «Поражает ослиное нежелание «Спартака» видеть в клубе бывших звезд»
7
11:57
Григорян – о «Спартаке»: «Круговая порука мажет, как копоть»
3
15 августа 2022
19:47
«Рыжий принес «Спартаку» свой стиль». Григорян – об Абаскале
1
8 августа 2022
09:54
Григорян: «Спешу разочаровать, очень скоро в турнирной таблице РПЛ всe будет как обычно»
5
6 августа 2022
11:32
Григорян: «В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по заднице футболистки»
6
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10.08.2019 15:55
Самый крутой защитник старта РПЛ – из «Тамбова». Выпивал, почти не играл 3 года, а сейчас уже забил 2 гола
Уникальный персонаж из Африки.
4
22.04.2019 18:25
Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян
Отрыв, отличные шансы на выход и странная перестановка.
19
20.04.2018 11:00
Почему фанаты «Луча» так ненавидят Григоряна
Бросить в тренера живого петуха − такое мы видим впервые.
23
27.12.2017 20:00
Сухарь Акинфеева, питерские бакланы, футболка Месси. Главные мемы 2017 года
Горячая десятка мемасов плюс бонус от Василия Уткина.
6
25.12.2017 08:30
«Прежде чем стать командой, мы стали семьей». Главные цитаты 2017 года
Самые меткие фразы Месси, Путина, Слуцкого и других важных персон.
12
15.11.2017 13:45
В «Арарате» опять скандал. Теперь вокруг Павлюченко
Самый шумный клуб России в этом сезоне продолжает удивлять.
7
28.10.2017 14:30
«Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?
Уже есть ответ – за хамское общение с футболистами.
22
05.09.2017 16:23
«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?
Главная новость дня: главный тренер «Арарата» объявил о том, что клуб закроют. «Бомбардир» суммирует слухи и факты о ситуации.
33
31.07.2017 12:40
«Видел Моуринью с мячом − убогое зрелище». Самый дерзкий тренер РФПЛ продолжает отжигать
Послематчевое интервью главного тренера «Анжи» Александра Григоряна в это воскресенье стало новым хитом. Вспоминаем другие острые цитаты этого специалиста.
20
01.05.2017 19:55
Васин, Шатов, Медведев и другие герои и антигерои 26-го тура РФПЛ
«Спартак» выиграл дерби и почти закрыл чемпионскую гонку, Шатов вернул «Зенит» на второе место, Медведев установил рекорд всех времен в чемпионатах России, а финалисты Кубка дружно проиграли. Подводим итоги 26-го тура РФПЛ на «Бомбардире»!
22
18.04.2017 20:00
«Григорян учил, что нигде не надо себя беречь». Футболист, который объехал всю Россию
Хасан Мамтов прошел все уровни российского футбола кроме главного, а после 30 забивает с каждым годом все больше. Бомбардир «Тюмени» рассказал Александру Карамышеву, как жил с солдатами, почему молодым трудно пробиться к славе и что снижает уровень нашего футбола.
2
29.03.2017 09:25
Александр Данишевский: «В «Спартаке» Быстрову всегда не хватало сока, и он доставал этим врача»
В двухтысячные Александр Данишевский выигрывал чемпионат России в «Спартаке», а затем отправился в долгое путешествие по российскому футболу, доиграв до любительского чемпионата Крыма. В интервью «Бомбардиру» Данишевский рассказал, почему игроки в «Химках» боксировали друг с другом, зачем Павел Яковенко мучил команду трехразовыми тренировками и как в «Анжи» выдавали зарплату в пакетах.
7
09.01.2017 14:05
Невероятный гол Жиру, рекорд Роналду и другие события, которые вы могли пропустить за праздники
Кроме того, Витсель удрал в Китай, Аршавин снова лучший Казахстане, а ЦСКА должен денег за Траоре. «Бомбардир» напоминает, что важного происходило, пока вы отдыхали.
2
06.01.2017 21:15
Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дня
Дибала отказался от перехода в «Барселону». Тошич может уйти из ЦСКА. Григорян раскритиковал Шалимова. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
14
05.01.2017 21:00
Роналду начал год с очередного рекорда. «Анжи» представил тренера. Дайджест событий дня
Абрамович заблокировал отъезд Косты в Китай. ЦСКА отпустил Страндберга. Верратти могут вернуть на родину за 80 миллионов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
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31.07.2017 15:49
Григорян головного мозга
Последняя пресс-конференция Александра Григоряна оставила множество вопросов. Но посреди всеобщего шума и смеха я повторял только один: «Вы что там у себя, как бы совсем охренели?»
2
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