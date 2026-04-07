«Абсолютно лучший»: Григорян назвал сильнейшего игрока «Зенита»

Российский тренер Александр Григорян ответил, какого футболиста «Зенита» он считает лучшим в команде.
«На мой взгляд, Глушенков сегодня лучший игрок «Зенита». Лучший. Абсолютно лучший.
По потенциалу или реализации? Просто лучший. Другое дело, что сложный характер, есть проблемы с мотивацией на определeнные матчи, но он лучший. Если выбирать буду лучшего игрока «Зенита», то выберу Глушенкова.
Сейчас [12 апреля] будет матч «Краснодара» с «Зенитом», если бы мне сказали сделать прогноз… Я бы ответил: «Глушенков если сыграет в свою силу, то выиграет «Зенит», – заявил Григорян.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 27 матчей за «Зенит», забил 11 голов, сделал 9 ассистов.
- Игрок выступает за петербуржцев с лета 2024 года.
- Ранее он был в «Спартаке».
Источник: «Коммент.Шоу»