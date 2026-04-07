«Абсолютно лучший»: Григорян назвал сильнейшего игрока «Зенита»

Российский тренер Александр Григорян ответил, какого футболиста «Зенита» он считает лучшим в команде.

«На мой взгляд, Глушенков сегодня лучший игрок «Зенита». Лучший. Абсолютно лучший.

По потенциалу или реализации? Просто лучший. Другое дело, что сложный характер, есть проблемы с мотивацией на определeнные матчи, но он лучший. Если выбирать буду лучшего игрока «Зенита», то выберу Глушенкова.

Сейчас [12 апреля] будет матч «Краснодара» с «Зенитом», если бы мне сказали сделать прогноз… Я бы ответил: «Глушенков если сыграет в свою силу, то выиграет «Зенит», – заявил Григорян.