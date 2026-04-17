Григорян – о тренере РПЛ: «Его дни сочтены»

Российский тренер Александр Григорян ожидает увольнения Фабио Челестини из ЦСКА.

«Первые 10-12 матчей Челестини понравился, произвeл впечатление. Команда летела. Давно у нас в чемпионате никто не показывал такой лeгкости и непринуждeнности в сочетании со скоростью.

По мере того как ЦСКА начал буксовать, стало понятно, что был и элемент случайности. Со временем стало понятно, что Челестини далеко не творец, а человек со своими комплексами, со своими амбициями и может ради своих амбиций забыть, что нужно для команды.

Он сильно разочаровал. Чувствую, что дни Челестини в ЦСКА сочтены, уверен в этом», – сказал Григорян.