Григорян – о тренере РПЛ: «Его дни сочтены»

Сегодня, 14:25
11

Российский тренер Александр Григорян ожидает увольнения Фабио Челестини из ЦСКА.

«Первые 10-12 матчей Челестини понравился, произвeл впечатление. Команда летела. Давно у нас в чемпионате никто не показывал такой лeгкости и непринуждeнности в сочетании со скоростью.

По мере того как ЦСКА начал буксовать, стало понятно, что был и элемент случайности. Со временем стало понятно, что Челестини далеко не творец, а человек со своими комплексами, со своими амбициями и может ради своих амбиций забыть, что нужно для команды.

Он сильно разочаровал. Чувствую, что дни Челестини в ЦСКА сочтены, уверен в этом», – сказал Григорян.

  • Челестини прошлым летом возглавил армейцев вместо Марко Николича.
  • Сейчас команда идет в чемпионате России пятой.
  • После зимней паузы ЦСКА проиграл 5 из 9 матчей.

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Григорян Александр Челестини Фабио
Комментарии (12)
biber.ru
1776425520
Баба с возу, кобылка в курсе.
Интерес
1776425659
Случайного ничего не бывает."Летала" потому что была раскрепощена, уйдя от занудливой теории и практик Лысого Беглеца.А провалилась потому, что "серые коты" в руководстве не оценили возможностей и перспектив подготовки зимой без представителя России в штабе и полностью провалились с трансферной компании.Ибо все с начала ноября знали, что команда без качественного резерва свой взятый темп не выдержит.НО ещё в трёх убогих ничьих в зимнем турнире и "победе", смешно подаренной нам "братским "Динамо", все видели победное восхождение команды к Олимпу-руководители, специалисты и разгневанные ныне болельщики.Ныне все "не при делах", все страдают, а виновный-вот он, с краю, как положено.
шахта Заполярная
1776426286
Не волнуйтесь так сильно коняшки, уйдет челюсть, придет псих балтийский и будет опять все летать, но где? то еще пока не ясно, или на поле или в раздевалке
Цугундeр
1776426733
Да рано хоронить(по нашей привычке).Кубок возьмёт и опять Герой. Не было необходимости сцепляться на виду у всех с Мойзесом, да с отвёрткой на Талалая кидаться.. Получили "хижину дяди Тома"..) Теперь каждый бежит и думает, как бы ,да чего не натворить.. Ничего, соберутся.
jerry093
1776426948
как же он дрокает на увольнение...
Спартач80
1776427283
Пожадничали Николичу на увеличение зарплаты, теперь локти кусают....
...уефан
1776427655
...не буду капать на мозги коням, может уже многие и сами видят, что дело не только в неправильно выбранной методике подготовки тренером. Как в раздевалке, так и на поле нет единой команды, а существует три центра гравитации - Челестини-Баринов, Мойзес-Виктор, Обляков-Акинфеев. И все они в контрах и напряге между собой. Не думаю, что я в этом ошибаюсь...
bset
1776429881
Да, у Николича была система. Конечно, забивать осенью стали чаще, но выстроенную оборону развалили. А весной и задор в атаке пропал. Посмотрим. От 3-го места 3 очка. Сейчас начнет набирать очки - снова начнут все на руках носить.
Инсаров
1776431402
Баба с возу - меньше навозу.
