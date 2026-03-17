Григорян шокировал сравнением Мелкадзе с аргентинским топ-форвардом

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил игру нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе.

– Во-первых, когда «Спартак-2» был, тот шикарный «Спартак-2», в Первой лиге который, молодые пацаны наводили шорох. Я помню его и тот сезон. Там целая бригада была спартаковская.

– Он же «десяткой» был изначально?

– Нет, он именно «девятка». Сейчас кого он напоминает? Вот мне он напоминает сейчас Серхио Агуэро по стилистике. А что? Нет, что ли? Смотрите: дриблинг, великолепные открывания за спину, приeм с уходом. Первый на всех фланговых передачах и прострелах и то, как он держит борьбу. А вопрос сегодняшнего дня: какой объeм работы в прессинге он выполняет, сколько он отрабатывает.

– Вы могли бы назвать его лучшим игроком РПЛ в первых трeх турах?

– Однозначно да. И сейчас я думаю: в нынешней форме Георгий – и он спартаковский воспитанник – разве сейчас бы «Спартаку» Георгий не пригодился?