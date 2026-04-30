Мелкадзе ответил, есть ли у него обида на «Спартак»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что в «Спартаке» ему могли бы предоставить еще один шанс заиграть в главной команде.

– Обида на «Спартак» есть?

– На «Спартак» – нет, есть на конкретных людей, которые принимали решение. После «Тамбова» [в 2020 году] я должен был быть в «Спартаке», должен был получить шанс. Я хорошо выступал тогда.

Вообще я реализовал свой потенциал не на 100%. Я хотел бы остаться в футболе: либо тренером, либо спортивным директором какого‑то клуба. Кроме как в футболе я себя не вижу дальше.