Мелкадзе ответил, есть ли у него обида на «Спартак»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что в «Спартаке» ему могли бы предоставить еще один шанс заиграть в главной команде.
– Обида на «Спартак» есть?
– На «Спартак» – нет, есть на конкретных людей, которые принимали решение. После «Тамбова» [в 2020 году] я должен был быть в «Спартаке», должен был получить шанс. Я хорошо выступал тогда.
Вообще я реализовал свой потенциал не на 100%. Я хотел бы остаться в футболе: либо тренером, либо спортивным директором какого‑то клуба. Кроме как в футболе я себя не вижу дальше.
- 29-летний Мелкадзе в этом сезоне провел за «Ахмат» 32 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
- Он воспитанник академии «Спартака». На его счету 26 матчей за главную команду в 2015–2021 годах, в которых он не отметился результативными действиями.
Источник: «Матч ТВ»