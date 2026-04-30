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Мелкадзе ответил, есть ли у него обида на «Спартак»

30 апреля, 13:11
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Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что в «Спартаке» ему могли бы предоставить еще один шанс заиграть в главной команде.

– Обида на «Спартак» есть?

– На «Спартак» – нет, есть на конкретных людей, которые принимали решение. После «Тамбова» [в 2020 году] я должен был быть в «Спартаке», должен был получить шанс. Я хорошо выступал тогда.

Вообще я реализовал свой потенциал не на 100%. Я хотел бы остаться в футболе: либо тренером, либо спортивным директором какого‑то клуба. Кроме как в футболе я себя не вижу дальше.

  • 29-летний Мелкадзе в этом сезоне провел за «Ахмат» 32 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Он воспитанник академии «Спартака». На его счету 26 матчей за главную команду в 2015–2021 годах, в которых он не отметился результативными действиями.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мелкадзе Георгий
Комментарии (1)
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АК 68
1777547156
После Тамбова ему не дали шанс, не давали, значит не верили в тебя ,и правильно делали, т.к. в следующей аренде за Ахмат ты ничем себя не проявил, в 24-х играх забил всего 3 мяча. А до этого статистика в Спартаке -21 игра и 0 голов и о каких шансах здесь может идти речь.
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