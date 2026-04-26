Директор «Ахмата» высказался о продаже Мелкадзе

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал возможную продажу форварда Георгия Мелкадзе.
«В первую очередь он хороший человек. Как футболист он приносит пользу команде. Естественно, он ценный актив. Но мы не измеряем их ценность, это все наши игроки и мы ими довольны. Пока никто не приходил за ним.
Готовы ли летом обсуждать переход? Конечно, по любому игроку», – сказал Айдамиров.
- Мелкадзе перешел в «Ахмат» зимой 2025 года.
- В этом сезоне нападающий провел за грозненцев 31 матч, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.
- Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
