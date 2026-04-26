Директор «Ахмата» высказался о продаже Мелкадзе

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал возможную продажу форварда Георгия Мелкадзе.

«В первую очередь он хороший человек. Как футболист он приносит пользу команде. Естественно, он ценный актив. Но мы не измеряем их ценность, это все наши игроки и мы ими довольны. Пока никто не приходил за ним.

Готовы ли летом обсуждать переход? Конечно, по любому игроку», – сказал Айдамиров.