Спонсор «Крыльев Советов» надеется на вылет команды из РПЛ

Внутри «Крыльев Советов» есть силы, желающие вылета команды из РПЛ.

«Солидарность» хочет вылета «Крыльев».

Перед ключевыми фигурами банка стоит цель: самарский клуб по итогам сезона должен оказаться в ФНЛ. Это нужно для установления стопроцентного управленченского контроля (то есть полной смены власти), а ещe это важно банку с финансовой точки зрения, под выход в РПЛ в будущем.

Собственно, поэтому не принимаются решения по смене тренера и всe идeт своим чередом. При этом команда и штаб в планы спонсора не посвящены», – написал источник.