Спонсор «Крыльев Советов» надеется на вылет команды из РПЛ

Внутри «Крыльев Советов» есть силы, желающие вылета команды из РПЛ.
«Солидарность» хочет вылета «Крыльев».
Перед ключевыми фигурами банка стоит цель: самарский клуб по итогам сезона должен оказаться в ФНЛ. Это нужно для установления стопроцентного управленченского контроля (то есть полной смены власти), а ещe это важно банку с финансовой точки зрения, под выход в РПЛ в будущем.
Собственно, поэтому не принимаются решения по смене тренера и всe идeт своим чередом. При этом команда и штаб в планы спонсора не посвящены», – написал источник.
- В 27-м туре РПЛ «Крылья Советов» победили дома «Локомотив» (2:0).
- Самарцы занимают 12-е место в таблице.
- «Крылья» вернулись из ФНЛ в РПЛ в 2021 году.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»