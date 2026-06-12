Сборной России предрекли выход в четвертьфинал в случае участия на ЧМ-2026

Сборная России смогла бы дойти до четвертьфинала чемпионата мира-2026. Об этом сообщил португальский агент Паулу Барбоза.
«Думаю, российская команда, если бы хорошо подготовилась, то как минимум, вышла бы из группы и могла бы дойти до четвертьфинала чемпионата мира. У сборной России есть большие таланты, есть очень хорошие игроки.
Единственная проблема на данный момент – они мало играли на таком уровне, отсутствие практики. Но если бы у них была практика и российская команда имела бы возможность играть с другими командами в официальных турнирах, то сборная России была сильным соперником для всех, безусловно», – сказал Барбоза.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований. В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»