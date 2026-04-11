Шнякин удивил выбором лучшего игрока РПЛ весной

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин назвал лучшего футболиста чемпионата России этой весной.
«Думаю, форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе можно назвать лучшим игроком РПЛовской весны.
Разве что с «Краснодаром» серенько, остальные матчи – топ. Полезен, результативен, разнообразен, стабилен», – написал Шнякин.
- 29-летний уроженец Москвы стоит 1,2 миллиона евро. У него контракт до лета 2027 года.
- В сезоне чемпионата России у Георгия 23 матча, семь голов, четыре результативные передачи.
- Этой весной Мелкадзе дебютировал за сборную России – в товарищеском матче против сборной Никарагуа (3:1), который состоялся в марте в Краснодаре.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина